O Benfica anunciou mexidas na equipa técnica da equipa principal, nesta terça-feira. Ricardo Rocha, antigo futebolista, rende outro ex-jogador do clube - Javi García. O treinador, que integrava a comitiva de Roger Schmidt, diz querer apostar na sua formação enquanto treinador e, por isso, saiu do Benfica.

«A razão para falar agora é porque tive de tomar uma decisão. Nas últimas duas épocas, o trabalho no Benfica foi muito, temos de dar 100 por cento pela nossa equipa e pelo nosso clube. Foram duas épocas muito exigentes, não só no clube... Estou a tirar a minha formação como treinador, tenho a minha família, e a decisão que tive de tomar foi a de que tenho de deixar de fazer parte do staff técnico do Benfica. A razão é a de seguir a minha formação, para estar mais preparado e um dia poder voltar aqui, ao meu clube. É o que sinto, é o meu clube, a minha casa, e vou seguir a minha formação para poder um dia voltar, e voltar mais preparado», explicou o espanhol, de 37 anos, em entrevista à BTV.

Javi García falou ainda sobre a relação com Roger Schmidt, treinador com quem foi campeão em 2022/23, mas que também enfrentou muita contestação na temporada passada. Diz que Schmidt é «incrível».

«A verdade é que os adeptos só conseguem ver o míster no dia do jogo e no dia anterior ao do jogo, que é quando sentimos a tensão que é preciso para fazer bem as coisas. Mas, no dia a dia, o míster é incrível. Não há pessoa dentro do dia a dia do clube, entre jogadores, staff técnico e médicos, que fale alguma coisa de mal sobre ele. É muito boa pessoa, muito agradável, muito simpático. Pode-se falar com qualquer pessoa, que vai dizer o mesmo. No dia a dia é muito fácil estar com o Roger [Schmidt]», afirmou.

«Pessoalmente, senti que evoluí muito. Joguei futebol durante 20 anos, mas é muito diferente. Evoluí muito graças aos grandes profissionais que temos cá, ao míster [Roger Schmidt] e ao staff técnico que está com ele. Graças a ele, senti realmente que gosto de ser treinador. Tenho de agradecer muito, o ambiente que nós temos lá dentro é incrível. Também sinto um bocadinho de pena por isso. Quando falei com o míster, disse-lhe que sinto muita pena por deixar o staff técnico, porque temos todos uma relação muito boa. Trabalhámos muito bem. Mas tenho de tomar esta decisão, não foi fácil», disse ainda o técnico espanhol.

Culminou dizendo que «em geral», o tempo que esteve no Benfica «foi um trabalho bem feito». Deixou um apelo aos adeptos para fazer um «reset» após a última época. «Vamos voltar mais fortes, com muita vontade de levar a nossa equipa, o nosso clube, para onde deve estar, que é no 1.º lugar e ser o melhor de Portugal», afirmou.