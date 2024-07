Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Portugal tem neste trio três dos jogadores mais experientes que estão no Euro 2024, mas que ainda assim, têm sido algo irregulares nas prestações que têm tidos, para a opinião pública.

Os três não têm sido, no entanto, substituídos nem no decorrer da partida e Roberto Martínez tem sido criticado por isso, algo que o selecionador nacional abordou esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a França.

As críticas fazem parte do meu trabalho. Tenho informação, critério e o que a equipa técnica preparou para o jogo. Faz parte, um ano e meio. As críticas mostram a paixão que há pela Seleção e aceito isso. Acredito que temos jogadores muitos importantes, mas trabalho com os jogadores, vejo os treinos e posso tomar decisões com isso», afirmou.

«Tivemos um apuramento com dez vitórias e fui criticado. Quando não é com os resultados, é com a convocatória. Faz parte. O meu foco não é ouvir as críticas, é fazer com que o desempenho amanhã seja o melhor possível e é isso que posso prometer», acrescentou.

Portugal, refira-se, defronta a França esta sexta-feira, a partir das 20h00, em jogo dos quartos de final do Euro 2024.