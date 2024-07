Cristiano Ronaldo recorreu, esta quinta-feira, às redes sociais para dar o mote para o duelo entre Portugal e França, a contar para os quartos de final do Euro 2024.

«Fomos, somos e seremos sempre todos nós. Acredita, Portugal», escreveu o capitão da Seleção Nacional.

Depois do Espanha-Alemanha, agendado para as 17h em Düsseldorf, Portugal jogará ante a França às 20h, em Hamburgo.

A partida contará com reportagem, ao minuto, antes, durante e após o jogo no Maisfutebol. Em simultâneo, o encontro será transmitido no Maisfutebol.