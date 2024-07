Kylian Mbappé nunca escondeu a sua admiração por Cristiano Ronaldo, ídolo de infância, quando tinha o quarto repleto de posters do internacional português e também não esquece o momento em que conheceu o craque português, quando tinha apenas dez anos. Na véspera do embate entre Portugal e a França, relativo aos quartos de final do Euro 2024, o internacional francês fez questão de convidar Jean-Charles de Bono, antigo jogador que lhe abriu as portas para um primeiro contato com o ídolo de sempre.

O avançado francês tem agora 25 anos, mas esta história já tem quinze, reporta a 8 de dezembro de 2009, quando o Real Madrid foi ao Vélodrome, defrontar o Marselha, em jogo da Liga dos Campeões. Uma oportunidade para o jovem Mbappé, então com apenas dez anos, ver de perto o ídolo. A mãe do pequeno Kylian fez-lhe a vontade e viajou até ao sul de França para um dia em cheio, num jogo em que os merengues venceram por 3-1, com dois golos do ídolo de Mbappé, mas o melhor estava ainda para vir.

Um jornalista ao tomar conhecimento da admiração de Kylian pelo jogador português pediu a Jean-Charles Bono, antigo jogador do Marselha, na altura, já retirado, mas presente no estádio como comentador de um canal de televisão, para interceder. Bono levou o jovem Kylian até à zona mista do estádio, por onde passam os jogadores no final do jogo, e Mbappé cumpriu, finalmente, o sonho.

Mbappé nunca esqueceu o gesto de boa vontade de Bono e, assim, que foi confirmado o Portugal-França no Euro 2024, não descansou enquanto não encontrou o homem que permitiu cumprir o sonho. Passados quinze anos, Bono foi surpreendido por uma chamada telefónica da mãe de Mbappé a convidá-lo para assistir ao jogo desta sexta-feira em Hamburgo.

«Foi uma abordagem incrível. Ao início, pensei que fosse tudo uma brincadeira. É uma loucura que ele ainda se lembre disso e tenha feito tanto para me encontrar. Humanamente, acho isso extraordinário. Já não me lembrava dessa história. Foi na época em que trabalhei na OMTV. Isto realmente mostra que, além do imenso talento futebolístico, Mbappé também tem um grande coração», destacou o antigo jogador em declarações às plataformas do Marselha.

Desde esse primeiro encontro, Mbappé e Cristiano Ronaldo estiveram sempre em contato ao longo dos últimos anos e, já este ano, quando Kylyan Mbappé foi anunciado como reforço do Real Madrid, Cristiano Ronaldo fechou o ciclo. «Agora é a minha vez de ficar a ver. Ansioso por te ver levantar o Bernabéu», escreveu o jogador português nas redes sociais.