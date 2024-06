Kylian Mbappé deixou rasgados elogios a Cristiano Ronaldo, depois da mensagem que o internacional português dedicou ao agora jogador do Real Madrid.

Já depois de falar sobre a transferência para os merengues, o jogador agradeceu o apoio demonstrado depois do anúncio feito esta segunda-feira.

«O Cristiano Ronaldo é o meu ídolo, agradeço todas as mensagens e destacar alguma seria injusto para com as outras. Só digo que estou muito feliz», referiu.

Quanto à temporada no PSG, o internacional francês garantiu que apesar de toda a polémica, sente-se orgulhoso do que conseguiu fazer ao serviço dos parisienses.

«No PSG disseram-me que não ia jogar, falaram comigo de forma violenta. Luis Enrique e Luís Campos salvaram-me, porque sem eles não tinha somado qualquer minuto esta época. Sempre tive muito respeito pelo treinador e pelo diretor desportivo, acho que são as pessoas que melhor analisam as minhas performances. Só o facto de jogar já me deixa feliz, espero que a próxima época seja diferente da que passou», acrescentou.

«Momento? Há coisas mais graves, isto é futebol e é o que mais gosto no mundo. Existem trabalhos piores, pessoas que estão em escritórios. Passei por situações que não desejo a ninguém, mas não me venho queixar, não faz parte da minha natureza», concluiu Mbappé.