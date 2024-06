«Ideias de máscaras?»

A pergunta - com um sorriso a fechar - de Kylian Mbappé nas redes sociais foi feita já perto da uma e meia da manhã (hora local) e permitiu que muitos adeptos dos Bleus dormissem (ou acordassem) mais descansados.

Des idées de masques 🎭😅 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

Recorde-se que a estrela da seleção francesa lesionou-se no nariz após chocar com um adversário no jogo desta segunda-feira com a Áustria e chegou a ser noticiado que teria de ser operado a uma fratura. «Aparentemente partiu o nariz, não está nada bom», lamentou o selecionador Didier Deschamps.

A reação de Mbappé acalmou a «tempestade» e dá a entender que poderá continuar a competir no Euro 2024. De máscara, claro. De acordo com o L'Équipe, que cita uma informação enviadas pela Federação francesa, o futebolista escapa, pelo menos durante o período do Euro, à operação.

Ainda assim, segundo alguma imprensa francesa, o agora jogador do Real Madrid é baixa para restantes jogos de França na fase de grupos: frente ao Países Baixos e, a fechar, diante da Polónia. Deverá voltar, caso os Bleus se apurem, nos oitavos de final.