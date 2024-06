Situação caricata no Grupo C do Euro 2024, com o terceiro e segundo lugares a serem decididos pelo último parâmetro de desempate da UEFA!

Num grupo que teve cinco empates em seis jogos, a Eslovénia e a Dinamarca acabaram a fase de grupos exatamente iguais: ambas com três pontos, dois golos marcados, dois sofridos e sem qualquer vitória.

Logo, o critério de desempate passaria a ser baseado nos cartões amarelos e vermelhos de cada equipa, mas ambas as equipas tiveram exatamente seis, o que leva ao próximo ponto da lista - a classificação na Qualificação para este Europeu.

Deste modo, a Dinamarca fez 16 pontos, a contar apenas oito jogos, e ficou em primeiro lugar, enquanto que a Eslovénia fez os mesmos pontos, mas ficou em segundo.

Resumidamente, a Dinamarca terminou o grupo em segundo lugar e vai defrontar a Alemanha. A Eslovénia ficou em terceiro e poderá ser, a par da Hungria, adversário de Portugal nos «oitavos»

Eis os critérios de desempate da UEFA na fase de grupos:

a. maior número de pontos obtidos nas partidas disputadas entre as equipas em questão

b. saldo de golos superior resultante das partidas disputadas entre as equipas em questão

c. maior número de golos marcados nas partidas disputadas entre as equipas em questão

d. se, depois de aplicados os critérios a) a c), as equipas ainda mantiverem igualdade na classificação, os critérios a) a c) são reaplicados exclusivamente aos jogos entre as restantes equipas para determinar a sua classificação final. Se este procedimento não conduzir a uma decisão, os critérios e) a i) aplicam-se na ordem dada às duas ou mais equipas ainda empatadas

e. saldo de golos superior em todas as partidas do grupo

f. maior número de golos marcados em todas as partidas do grupo

g. menor total de pontos disciplinares baseado apenas nos cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e restante staff em todas as partidas do grupo (cartão vermelho = 3 pontos, cartão amarelo = 1 ponto, expulsão por dois cartões amarelos numa partida = 3 pontos)

h. posição no ranking geral da Qualificação Europeia, ou se a Alemanha, a equipa da federação anfitriã, estiver envolvida na comparação, haverá um sorteio.