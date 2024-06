Agora é oficial. Leonardo Jardim saiu do Al-Rayyan, tal como o Maisfutebol tinha adiantado nesta sexta-feira.

Depois de uma época no clube do Qatar, o técnico português decidiu pôr um ponto final no projeto. A rescisão do contrato, diga-se, foi acordada por mútuo acordo.

No Al-Rayyan, Leonardo Jardim ficou no segundo lugar do campeonato qatari em 2023/24, a dois pontos do título. Foi também finalista na Taça.

De resto, esta foi a terceira experiência de Jardim no Médio Oriente, depois de ter orientado o Al Hilal (Arábia Saudita) em 2021/22 e o Al Ahli (Emirados Árabes Unidos) em 2022/23.