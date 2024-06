Marc Roca é oficialmente jogador do Betis, informou, esta sexta-feira, o clube espanhol, onde jogam os portugueses William Carvalho e Rui Silva.

Emprestado pelo Leeds na temporada passada, o médio de 27 anos deixa em definitivo o clube inglês e assina agora até 2029 com o Betis.

«Real Betis e Leeds United chegaram a acordo para a transferência de Marc Roca. Desta forma, o futebolista catalão voltará a vestir a camisa do Trece Barras. O novo futebolista do Betis assina até 2029», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Espanhol, o futebolista catalão jogou também no Bayern Munique. Na temporada passada, ao serviço do Betis, fez um total de 37 jogos, tendo marcado quatro golos e três assistências.