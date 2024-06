O Estrela da Amadora despediu-se esta sexta-feira Hevertton Santos, lateral brasileiro que representou o clube nas duas últimas temporadas e que é apontado como reforço do Queen Park Rangers.

O defesa de 23 anos, que fez a formação no Sporting, terminava contrato no final do corrente mês e terá recusado renovar pela equipa da Reboleira.