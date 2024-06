O avançado brasileiro Petterson está a caminho do Estrela da Amadora. Há entendimento entre o clube da Reboleira e o Flamengo, gigante brasileiro, para um empréstimo de um ano com opção de compra.

Segundo apurou o Maisfutebol, o valor da cláusula de compra está fixado em 750 mil euros, por 60% do passe do atleta. A data de apresentação do jogador ainda não está definida.

Petterson, de 20 anos, esteve emprestado ao Athletico Paranaense na época passada. Fez apenas um jogo e um golo pelo clube, na equipa principal. No Brasileirão, disputou duas partidas, pelo Flamengo. No passado, o jogador foi associado ao Barcelona.

Na formação do clube brasileiro, Petterson conquistou o campeonato sub-17 e sub-20. É o segundo reforço para o ataque do Estrela, depois de Tiago Ferreira. Recorde-se que o avançado Ronaldo Tavares já saiu do clube.