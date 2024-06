Leandro Barreiro chegou este domingo a Lisboa para ser oficializado como reforço do Benfica.

Recorde-se que a transferência do médio já foi anunciada pelo Mainz e já foi também confirmada por Rui Costa, que mostrou ter muitas expetativas no que o internacional luxemburguês pode fazer pelo Benfica.

«O Barreiro é um médio muito rotativo e mais uma solução para o meio-campo. Temos muita esperança nele», referiu o presidente.

Recorde-se que o médio chega ao Benfica a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Mainz, clube no qual foi formado e onde se estreou profissionalmente em 2018. Foram seis temporadas ao serviço da equipa alemã, portanto.