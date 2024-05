Na conversa que teve como propósito fazer um balanço da temporada do Benfica, Rui Costa confirmou que o clube avançou para a contratação definitiva de Álvaro Carreras e anunciou a contratação de Leandro Barreiro, duas notícias avançadas pelo Maisfutebol oportunamente.



«Carreras? Está confirmado», adiantou, em conversa com os jornalistas.



Em relação a Barreiro, o presidente dos encarnados confessou depositar muitas esperanças no internacional luxemburguês. «O Barreiro é um médio muito rotativo e mais uma solução para o meio-campo. Temos muita esperança nele», referiu.



Em sentido contrário, Di María está em final de contrato com o clube da Luz e permanece com o futuro em aberto. Rui Costa manifestou vontade de ter o internacional argentino mais um ano ao serviço das águias.



«Há alguma esperança que Di María fique», disse.



«Di María assinou por um ano porque queria acabar a carreira na Argentina, mas isso pode já não acontecer. Temos uma reunião com o seu representante na próxima semana», acrescentou ainda.



As movimentações do Benfica nas duas últimas janelas de transferências foram um dos pontos principais da conversa com o dirigente. Rui Costa defendeu que o clube «não deitou dinheiro para a rua» com o investimento avultado que fez na época que agora finda.



«Investimentos 100 milhões, mas não foi para estes meses. Nem deitámos dinheiro para a rua. Os ativos estão cá e há muitos abaixo dos 23 anos que vão gerar mais-valias no futuro. Parte do que se gastou em janeiro foi para antecipar o mercado e ter mais-valias no futuro», defendeu.



«Não vamos investir todos os anos o mesmo que investimos neste. Em dois anos fizemos uma remodelação dos ativos e muitos forma investimentos para o futuro. Discrepância com as ideias do treinador? Nenhum jogador chega ao Benfica sem uma análise global e completa. Os treinadores têm as suas filosofias, mas podem alterá-las. Por exemplo, o Roger [Schmidt] mostrou muita qualidade no PSV com jogadores com características diferentes do ano do título do Benfica», explicou ainda.



O líder máximo dos encarnados disse que a ideia de contratar Jurásek era que este «fosse mais Bah e menos Grimaldo» e que um reforço «não tem de ser igual ao jogador que sai». Rui Costa adiantou que «os alvos estão definidos» e que «vão existir mexidas, naturalmente», dando a ideia que o clube vai ao mercado por um avançado.



«Um dos pecados da equipa foi a pouca concretização dos avançados. Não é normal um ponta de lança do Benfica não superar os dez golos. Por exemplo, o primeiro ano do Darwin não foi tão bom como o segundo. Foi uma lacuna da equipa que chegou a ter quatro avançados, contando com o Musa», refletiu.

Tudo o que Rui Costa disse aos jornalistas