«Selfie! Selfie!», ouvia-se no exterior do hotel da seleção portuguesa que ainda não tinha terminado o treino desta manhã, o primeiro em Marienfeld.



O motivo de tanto rebuliço era Cristiano Ronaldo. Como? Sandro Gil, de 26 anos, apresenta-se com sósia do capitão da seleção nacional e confunde vários dos adeptos que diariamente se juntam no perímetro do Klosterpforte.



Não ficamos indiferentes e aproximamo-nos para uma conversa. O luso-suíço relata que chegou na noite anterior a Marienfeld e que criou uma tremenda confusão nas imediações da unidade hoteleira.



«A minha família é de Monção, mas vivo na Suíça. Fiz uma viagem de dez horas de comboio entre Basileia e Dortmund. Foi horrível, houve problemas na linha», começa por contar, ao Maisfutebol.

«Assim que cheguei perto do hotel, as pessoas começaram a pedir-me muitas fotografias e autógrafos. Foi uma confusão porque pensavam que era o Ronaldo», acrescenta.



Com brincos nas duas orelhas, Sandro Gil copia o ídolo no visual e movimenta-se como o português. Mas, afinal, como é a ideia surgiu?



«Sempre admirei o Cristiano e ele tornou-se no meu ídolo em 2004. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a dizer que eu era parecido com ele. Há dois anos fui a uma entrevista para um canal de televisão e foi a partir daí que tudo começou», esclarece.





Sandro Gil apresenta-se como sósia de Ronaldo.





Durante a conversa com o luso-suíço somos várias vezes interrompidos por jovens que querem uma fotografia e um autógrafo. Há um trio que começa a correr após receber a assinatura do sósia de CR7 e que faz uma pequena celebração (veja o vídeo associado ao artigo).



«As pessoas pedem-me muitas fotografias e autógrafos», elucida como se fosse necessário.

Sandro Gil confessa que decidiu imitar o avançado do Al Nassr pelo facto de o idolatrar. «Gosto do estilo dele e faço muito dos gestos que ele faz. Vejo vários vídeos dele para conseguir fazer as coisas de forma parecida», admite.



As parenças são notórias e pode enganar os mais distraídos. «Estamos com vocês. Que tudo corra bem», diz uma adepta portuguesa a Sandro.



Porém, as parecenças entre Sandro Gil e Cristiano Ronaldo ficam-se pelo exterior do relvado. «A parte do futebol deixo para ele (risos). Quero deixar a confusão para mim porque ele precisa de descansar», refere.



Sandro partilha uma história curiosa que aconteceu na Suíça. «As pessoas confudem-me mais com o Cristiano no estrangeiro. Uma vez fiquei no mesmo hotel que Portugal estava na Suíça e um membro do staff da seleção cumprimentou-me numa primeira fase e só depois de olhar melhor para mim é que percebeu que eu não era o Ronaldo», revela.





Sósia de Ronaldo, Sandro Gil não assina com o nome do craque português.

Antes de terminarmos a conversa, o português, residente em Basileia, exibe orgulhosamente uma fotografia com o ídolo que guarda no telemóvel.



«Aconteceu no ano passado quando Portugal jogou contra o Liechtenstein, na Suíça, no ano passado. Consegui conversar com ele e pedi-lhe uma selfie. Gostava de falar com ele mais tempo, sonho com isso, mas a confusão é muito», conclui.



A única certeza é que Sandro Gil vai continuar a ser confundido em Leipzig, Dortmund e Gelsenkirchen, cidades onde Portugal vai jogar na fase de grupos do Euro 2024.