Em vésperas do jogo contra a Chéquia, Diogo Dalot foi convidado a recordar o duelo contra os checos, da Liga das Nações, em setembro de 2022. Na altura, o lateral-direito marcou dois golos no triunfo português em Praga, um momento considerou «impossível esquecer».



«É impossível esquecer quando se marca pela seleção. Vai estar sempre na minha memória como devem imaginar. Isso deixa-me contente, traz-me boas memórias e por consequência, deixa-me feliz e motivado», assumiu, em conferência de imprensa.



De seguida, o defesa foi questionado se os jogadores da seleção chegam em «ponto rebuçado» a este campeonato da Europa.



«Há essa expetativa. As pessoas querem acreditar que a nossa seleção pode ser uma das melhores que Portugal já teve. Mas a seleção que ganhar é a que vai ser sempre lembrada. Todos se lembram de quem ganhou o Euro 2016 e de quem lá estava. Se queremos ficar na história, temos de trabalhar para isso. Podemos ter muita qualidade, mas o que conta é quem ganha e é essa seleção que ficará para a história», defendeu.



A estreia de Portugal neste Euro 2024 será contra a Chéquia, na próxima terça-feira, em Leipzig.