Diogo Dalot compareceu na conferência de imprensa da Seleção nacional portuguesa, na manhã deste sábado, em Marienfeld, no quartel-general da equipa das quinas na Alemanha.

O lateral do Manchester United foi questionado se a derrota com a Croácia foi importante para o coletivo da Seleção antes da fase final do Euro 2024:

«Marca apenas e só uma experiência, um jogo que foi importante para nós, para melhorarmos alguns aspetos antes de uma grande competição. Apesar de termos feito uma fase de apuramento imaculada, muito positiva, precisamos de testes contra equipas mais experientes neste tipo de competições para testarmos algumas coisas que não conseguimos durante apuramento», começou por dizer.

«Muitos colegas falaram, foi uma oportunidade para testar algumas coisas que teriam de ser testadas. Olhamos para isso de forma bastante positiva, para sabermos estar por baixo no resultado, saber como lidar à adversidade e reagir. Olhamos para isso de forma bastante positiva e algo que foi bom passar antes do Euro», acrescentou.



O defesa contrariou ainda a ideia de que a seleção não foi devidamene testada na fase de qualificação.



«Já fomos testados. Se analisarmos todos os jogos que fizemos, percebemos que fomos testados em todos os aspetos do jogo. Acredito que vamos estar preparados no primeiro jogo pela boa preparação que fizemos», defendeu.



Portugal tem novo treino de preparação para o duelo com a Chéquia, da primeira jornada do grupo F, às 11h15 deste sábado.