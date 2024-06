Na partida, na chegada ao aeroporto de Munster e ao hotel e, na passada sexta-feira, no treino aberto que decorreu em Gütersloh. O entusiasmado e euforia à volta da seleção nacional nos primeiros dias na Alemanha voltou a ser tema na conferência de imprensa com Diogo Dalot a optar por moderar as expetativas à semelhança do que Vitinha tinha feito na véspera.



«Encaro tudo com motivação e responsabilidade acrescida. Não queremos que a euforia que se criou nestes dias se exceda em nós próprios. É hora de trabalhar e de estar focado em vencer o primeiro jogo. Essa responsabilidade dá-nos maior motivação. Creio que o grupo está bastante focado em entrar no Europeu com o pé direito», realçou.



«Além da euforia, existe a parte em que temos de trabalhar com seriedade e profissionalismo. Temos um grupo bastante experiente e que consegue passar esse tipo de experiências aos mais novos. Há quem já tenha disputado bastantes fases finais e a simbiose que há no grupo é importante para podermos ir longe. Portugal será sempre a seleção que todos querem e gostam de ver. Temos de estar cientes dessa responsabilidade, mas encará-la de forma tranquila», acrescentou.



O lateral-direito do Manchester United foi ainda questionado sobre as palavras de Cristiano Ronaldo à chegada a Marienfeld, que desejou que Portugal consiga fazer melhor do que em 2006, no Mundial, prova em que caiu nas meias-finais.



«Conhecendo o Cristiano como conheço, ele vai pensar sempre em grande. Queremos acompanhá-lo. Ele é o nosso capitão e a pessoa que mais venceu dentro do grupo. O pensamento será sempre esse, mas ele também sabe que para lá chegar, temos de ir dia a dia e jogo a jogo. Se todos tivermos a capacidade de ir passo a passo juntos para chegarmos longe», disse.