Três golos e cinco assistências em 50 jogos, Diogo Dalot admitiu que chega ao Campeonato da Europa «no melhor momento da carreira».



«Melhor momento da carreira? Sim. Em termos individuais, a minha carreira tem sido progressiva. É assim que gosto de trabalhar. É talvez o melhor momento da minha carreira. Mas vale o que vale se não trabalhar da mesma maneira para continuar ao nível que mostrei», referiu, em conferência de imprensa.



O lateral-direito defendeu que o desempenho no Man. United não lhe garante a titularidade na seleção de Portugal.



«É um pouco relativo. O que fazes durante a época tem um papel fundamental para estar aqui, mas o que fizeste no clube não te faz jogar. Dá-te ferramentas e confiança, mas quando estamos na seleção, temos de mostrar quem merece jogar. Felizmente, há bastante competição e dá-me prazer ter essa competição. Quando estás rodeado de jogadores de grande qualidade, estás sempre fora da zona de conforto. Isso motiva-me e acredito que os meus colegas sentem o mesmo. Só ajuda Portugal», argumentou.



Eleito jogador do ano pelos colegas de equipa nos «red devils», Dalot confessou que esse «reconhecimento foi especial».



«Dá-me confiança e motivação. Sei o que dei individualmente à equipa durante a época e foi ótimo ter reconhecimento por parte dos colegas, por quem me vê trabalhar todos os dias e com quem sofro e celebro. Foi um reconhecimento especial que me dá maior motivação», disse.