Jamal Musiala inaugura a lista de «Homem do Jogo» do Euro 2024. Titular na partida inaugural do torneio, o jovem alemão contribuiu para a goleada sobre a Escócia (5-1), com um golo aos 19 minutos. Marcando o segundo da «Mannschaft», Musiala confirmava a noite prolífera – e tranquila – dos anfitriões.

O médio esteve em campo até aos 74m, sendo substituído por Thomas Müller, colega também no Bayern Munique.

A Alemanha é, naturalmente, líder do Grupo A, aguardando pelo desfecho da partida entre Suíça e Hungria, agendada para a tarde deste sábado (14h).

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)