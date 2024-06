Allianz Arena, Munique, minuto 10.

Florian Wirtz fica para a história neste 14 de junho por ter apontado o primeiro golo do Euro 2024.

O n.º 17 da Alemanha inaugurou o marcador do jogo inaugural do Campeonato da Europa, ante a Escócia, na 1.ª jornada do grupo A.

A Alemanha goleou a Escócia, por 5-1.

Veja o golo de Wirtz: