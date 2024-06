As tentativas de chegar perto de Cristiano Ronaldo parecem ter cada vez menos limites neste Euro 2024. Depois da mão cheia de invasões de campo durante o Turquia-Portugal, os minutos seguintes ao Geórgia-Portugal desta quarta-feira trouxeram algo inesperado. Surreal. Até perigoso.

Num vídeo captado a partir das bancadas da Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, e que já circula amplamente nas redes sociais e na imprensa desportiva, é possível ver um homem a saltar a partir da bancada quando Ronaldo recolhia aos balneários protegido por vários assistentes do recinto.

Ronaldo descia as escadas para os balneários e o dito adepto saltou com os pés para a frente, para o vazio, numa manobra aparentemente perigosíssima. Não só por uma possível queda do mesmo, como também por ter ficado a centímetros de atingir Ronaldo.

Valeu, como é possível ver pelas imagens, que o assistente que ia nas costas de Ronaldo percebeu o que ia acontecer e rapidamente deu um passo em frente para proteger Ronaldo. O assistente acabou por cair, tal como o adepto, num momento que deixou Ronaldo surpreendido e de braços no ar.

Desconhece-se, por ora, o estado físico dos envolvidos.