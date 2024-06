Portugal entrou no Euro 2024 depois de um apuramento quase imaculado, que deixou as expectativas em alta. O antigo internacional luso Maniche assumiu que «o entusiasmo estava muito em cima», mas arrefeceu com a fase de grupos.

«Desde o primeiro jogo contra a Chéquia não tivemos boas sensações. A equipa tem muita qualidade e potencial. Os nossos jogadores jogam nos melhores clubes e disputam grandes títulos. Mas temos de ser uma equipa mais coletiva. Os títulos são conquistados assim. As constantes mudanças de Roberto Martínez também não ajudam. Passa de três centrais para quatro jogadores na defesa e isso faz com que os jogadores se desconectem», disse o agora comentador da CNN Portugal em entrevista ao AS.

Maniche também estabeleceu diferenças entre a era Martínez e o antecessor Fernando Santos. «Com Martínez vimos um futebol mais feliz, com maior domínio da bola, porque temos jogadores de grande qualidade. Antes, com Fernando Santos, o plano era mais defensivo. Não se tirava todo o potencial dos nossos jogadores. Com o novo treinador já vimos isso algumas vezes, mas precisamos de mais continuidade.»

O antigo internacional português destacou ainda a «maneira hiperprofissional» como Cristiano Ronaldo e Pepe trabalham. «Só é possível chegar onde chegaram com tanto respeito pela profissão: descanso, trabalho, alimentação... São exemplos para os jovens. Não estou surpreendido com isso. A mentalidade deles não muda. Eles sempre tiveram a mentalidade de melhorar a cada dia.»

«Ronaldo está focado exclusivamente em marcar. É o objetivo dele. É verdade também que ele faz um trabalho mais coletivo, para a equipa, e a dificuldade é maior. Ajuda muito na Seleção. Na Arábia é diferente, joga-se de forma diferente. Ele vai marcar um golo no Euro com certeza. Quando queres marcar não acontece e quando não pensas nisso, é aí que o golo aparece», disse.

Questionado sobre João Félix, um ativo do Atlético de Madrid, por onde Maniche também passou, o antigo médio apontou algumas falhas ao avançado de 24 anos.

«Pergunta-me porque estagnou… acho que no futebol só não chega talento. Tens de ser competitivo. Também tens de ouvir, ser mais humilde... O João tem talento, mas já falávamos disto há quatro anos e em todos os clubes que ele passou ele não conseguiu jogar: ele aparece dez jogos, depois não; depois mais um pouco, depois nada. É muito inconstante. Deveria parar um pouco. Pensar no que fez. Pode fazer as coisas de maneira diferente», vincou.

«No início, quando jogamos, somos imaturos. É por isso que cometemos erros. Mas depois não dá para falhar porque o futebol não para e surgem jogadores novos e diferentes. Tens de estar sempre disponível. O João tem de mudar a mentalidade, ser mais competitivo. Todos nós queremos isso. Que consiga estabilidade, inclusive estabilidade emocional», concluiu.