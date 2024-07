A UEFA abriu uma investigação aos incidentes após o golo de Jude Bellingham diante da Eslováquia. Em tempo de descontos, o internacional inglês fez o empate e, durante os festejos, terá feito um gesto obsceno - com as mãos junto aos genitais - na direção do banco de suplentes eslovaco, que está agora sob investigação.

«Um Inspetor de Ética e Disciplina vai conduzir uma investigação disciplinar acerca de uma potencial violação das regras básicas de conduta decente por parte do jogador da Federação Inglesa de Futebol, Jude Bellingham, que supostamente ocorreu no âmbito desta partida», referiu a UEFA em comunicado.

Ainda no domingo, recorde-se, Bellingham recorreu às redes sociais para desmentir que o objetivo fosse ofender a seleção eslovaca. «Um gesto de piada interna para alguns amigos próximos que estavam no jogo. Nada além de respeito pela forma como a seleção da Eslováquia jogou esta noite», escreveu o médio do Real Madrid no X.

Caso seja castigado, Bellingham poderá falhar o jogo dos quartos de final, diante da Suíça.

Recorde aqui o momento: