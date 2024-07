A campanha de Portugal no Euro 2024 não se traduz, até ver, em lucro no ranking da FIFA. Aquando do arranque do Europeu, a Seleção Nacional ocupava o sexto lugar, com 1747.04 pontos, à frente de Países Baixos e Espanha.

Ora, ao cabo de quatro partidas – três vitórias e uma derrota – Portugal anota saldo negativo de 10.24 pontos.

O triunfo sobre a Chéquia rendeu 9.9 pontos, enquanto a vitória ante a Turquia valeu 9.7 pontos. Todavia, a derrota diante da Geórgia deduziu 29.8 pontos. Por fim, a vitória ante a Eslovénia não rendeu nem deduziu pontos, pois a partida foi decidida nos penáltis.

Ora, com 1736.8 pontos, Portugal poderá cair duas posições. Sem contabilizar a campanha neste Europeu, a última contagem deixou os Países Baixos (7.º) com 1746.66 pontos, enquanto a Espanha (8.º) levava 1729.92 pontos.

Quanto a outras quedas, Croácia e Itália deverão deixar o top-10, face à campanha da Alemanha (16.ª) no Europeu, assim como pelas prestações de Uruguai (14.º) e Colômbia (13.ª) na Copa América.

A última atualização do ranking da FIFA data de 20 de junho. A próxima será publicada a 18 de julho.

Esta contagem é liderada pela Argentina, seguida por França e Bélgica. A fechar o top-5, Brasil e Inglaterra.