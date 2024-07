Cristiano Ronaldo e a empresa Whoop, na qual o internacional português é investidor, podem vir a ser acusados de ambush marketing, isto é, quando uma marca se associa a um evento, neste caso o Euro 2024, sem ser patrocinador do mesmo.

Na origem desta acusação, feita por Ricardo Fort, antigo responsável global de patrocínios da Visa e da Coca-Cola, está a divulgação de dados relacionados com o ritmo cardíaco de Cristiano Ronaldo, medidos durante o jogo com a Eslovénia, por um aparelho da Whoop, empresa de performance desportiva da qual CR7 se tornou recentemente embaixador.

Ricardo Fort recorreu ao Twitter para denunciar a partilha de dados registada no decorrer de um jogo do Euro 2024, defendendo que tanto o jogador português como a empresa a que está associado deviam ser multados.

This chart has been circulating today. @Cristiano x @WHOOP is ambush marketing to @EURO2024. It is illegal and both the player and the company should be fined. pic.twitter.com/Q2jv98pFrw