No jogo contra a Eslovénia, Cristiano Ronaldo fartou-se de bater livres diretos sem conseguir transformar nenhuma em golo. O facto de o capitão ter batido todos os livres foi tema na conferência de imprensa antes do Portugal-França.



Bernardo desvalorizou as críticas ao capitão e referiu que «em junho toda a gente sabem um bocadinho de futebol».



«Críticas a Ronaldo? Percebemos as críticas, são parte do negócio. É por isso que ganhamos tanto dinheiro e damos uma melhor vida à nossa família e aos nossos amigos. Para o bem e para o mal, é o nosso trabalho. É a paixão. Em junho, toda a gente sabe um bocadinho de futebol, toda a gente se imagina como treinador. Aceitamos isso. O Cristiano é humano, sentiu emoção quando falhou o penálti. Às vezes reages de forma que não esperas. Ele sentiu que podia ter feito melhor. Na minha opinião é um grande penálti e uma grande defesa de Oblak. Ele chorou um bocado, é como os humanos lidam com as emoções. Não vejo razão para discussão ao contrário das pessoas», referiu, em conferência de imprensa.



Portugal defronta a França,às 20h00 desta sexta-feira, em Hamburgo.