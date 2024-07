Bernardo Silva acompanhou de perto os primeiros passos de Kylian Mbappé no Mónaco. Na véspera do Portugal-França, o internacional português partilhou uma conversa que teve com João Moutinho assim que viram o avançado francês no treino.



«O Kylian é um jogador magnífico que começou connosco no Mónaco quando tinha 16 anos. Depois da pirmeira semana, lembro-me muito bem de falar com o Moutinho e perguntar: 'Quem é este miúdo?'. Já era muito diferente dos outros. Na minha última época no Mónaco ele explodiu e fez imensos golos. Estou mutio feliz por ele ter construído uma carreira magnífica. Desejo-lhe o melhor, mas não amanhã [sexta-feira] porque queremos passar», contou, em conferência de imprensa.



O jogador do Manchester City confessou que ainda «fica nervoso» antes de um jogo deste calibre. «Espero dormir bem, mas fico nervoso. Adoro jogar futebol, é a minha profissão, mas também é uma paixão. Quero jogar bem. Fico nervoso, mas quanto mais experiência tenho, menos fico. E mais facilmente consigo lidar com as minhas emoções. Amanhã [sexta-feira] fica tudo decidido num só jogo. Estes são os momentos que queres viver, são estes os jogos que queres jogar e com os quais sonhas quando és criança», referiu.



Em relação à partida, Bernardo Silva assegurou que «não há favoritos». «As duas equipas têm jogadores fantásticos que podem fazer a diferença a qualquer momento. As duas seleções são muito organizadas e não vejo favoritos», frisou.



O Portugal-França joga-se esta sexta-feira, às 20h00, em Hamburgo.