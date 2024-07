Kylian Mbappé é um admirador confesso de Cristiano Ronaldo e, na antevisão ao duelo com Portugal, dos quartos de final do Euro 2024, assumiu que é «uma honra» defrontar o avançado do Al Nassr.

«É uma honra jogar contra ele, todos sabem a admiração que tenho pelo Cristiano. Ainda mantemos contacto, ele tenta sempre dar-me conselhos, o que é bom. Não importa o que está para trás ou o que vier a acontecer, ele vai continuar a ser uma lenda do jogo, mas esperamos vencer amanhã [sexta-feira]», disse o internacional francês, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Mbappé vai mudar-se para o Real Madrid depois do Euro, mas não pensa em seguir as pisadas de Cristiano Ronaldo. «É preciso saber valorizar o que ele foi e o que é. Ele é um jogador único, não haverá outro como ele. Deixou a sua marca num bom número de gerações, soube reinventar-se e respeito-o muito.»

«Quero seguir o meu próprio caminho. Tenho sorte de ter a oportunidade de iniciar o sonho de jogar no Real Madrid, mas não vou lá para continuar a escrever a história do Cristiano. Também espero fazer algo único em Madrid, mas será diferente dele», reforçou.

Questionado sobre se os franceses temem mais Ronaldo ou Diogo Costa, Mbappé apontou para as outras armas de Portugal.

«Quando se joga contra uma equipa como Portugal, é perigoso falar num jogador, porque eles são bons em todas as posições. Costumamos falar de Cristiano Ronaldo, mas ele está longe de estar sozinho. Rafael Leão é um perigo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, os meus ex-companheiros de PSG... são todos perigosos. Não devemos fixar-nos num jogador. Quando ignoras grandes jogadores, geralmente pagas caro», concluiu.

A seleção portuguesa defronta a França esta sexta-feira, a partir das 20h00, em Hamburgo.