Como é que se trava Kylian Mbappé? Nuno Mendes trabalhou diariamente com o avançado francês nos últimos anos, mas acabou por fugir à questão e assegurou que está preparado se tiver de travar um duelo individual com o ex-PSG.



«Acho que ele não vai jogar do meu lado porque costuma jogar na esquerda. Mas se acontecer, estou preparado. Treino para estes momentos. A França tem jogadores de alto nível, mas nós também temos uma grande equipa. Vamos fazer de tudo para anular os pontos fortes da França», disse, em conferência de imprensa.



Depois de ter perdido grande parte da temporada por lesão, o lateral-esquerdo foi titular em três dos quatro jogos da Seleção no Euro 2024. O defesa, de 22 anos, garantiu que está a 100 por cento fisicamente.



«Preparei este momento desde que me lesionei. Foi um longo tempo afastado, mas quem esteve comigo fez o máximo para que estivesse aqui a 100 por cento. Estou mais do que bem e preparado para o que aí vem», sublinhou.



Nuno Mendes aproveitou ainda para desvalorizar o facto de Portugal ter jogado mais tempo e mais tarde do que a França.



«Jogámos mais tarde, mais tempo, mas estes dias deram para recuperar. Alguns jogadores ainda estão em fase de recuperação, mas estão todos preparados. Vamos estar a 100 por cento», concluiu.



O Portugal-França, dos quartos de final do Euro 2024, joga-se na sexta-feira, às 20h00, em Hamburgo.