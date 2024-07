Cristiano Ronaldo viveu um turbilhão de emoções no jogo de Portugal contra a Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024. O avançado desperdiçou um penálti, já no prolongamento, e não conteve as lágrimas, sendo cumprimentado pelos restantes colegas.



Esta quarta-feira, Nuno Mendes explicou de que forma viveu o que aconteceu. «Foi um momento difícil para o Cristiano. Todos estamos aqui para ajudar e ele estava num momento menos bom. A equipa sentiu isso e, como é óbvio, ajudamo-lo. Somos um grupo muito unido e ajudamo-nos todos. Isso deu-nos mais força para ganharmos. O Diogo fez quatro defesas incríveis. Foi um momento que não vamos esquecer, mas temos de dar continuidade porque ainda não acabou», partilhou, em conferência de imprensa.



O lateral-esquerdo admitiu que vencer da forma que a Seleção venceu «dá mais força». «Claro que dá força à equipa, claro que estamos mais confiantes depois desta vitória. Não queríamos ir a penáltis mas conseguimos ganhar o jogo. Estamos todos motivados, é um jogo grande, onde queremos dar muitas alegrias. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça», atirou.



Em relação ao duelos com os gauleses, o defesa recusou apontar quem chega melhor ao duelo dos quartos de final, agendado para esta sexta-feira (20h00), em Hamburgo.



«Ainda não olhamos muito para o adversário. Estamos a tentar melhorar o que não fizemos tão bem no jogo anterior», referiu.