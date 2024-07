Nuno Mendes jogou as últimas épocas ao lado de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain, mas também com Cristiano Ronaldo, na Seleção Nacional. O lateral foi, assim, o porta-voz ideal para lançar o jogo dos quartos de final do Euro 2024 que está marcado para a próxima sexta-feira.

«São jogadores de alto nível dois jogadores excelentes, dois jogadores que podem fazer a diferença em qualquer momento. Partilho o balneário com os dois. Foi um prazer poder jogar com o Mbappé e tenho o prazer de jogar também com o Cristiano», começou por enunciar.

Duas grandes figuras deste Campeonato da Europa que se vão cruzar em campo num dos grandes jogos dos quartos de final. «São dois jogadores incríveis que, num momento para o outro, podem fazer a diferença. Estamos preparados para isso. Vamos treinar ao máximo, sabendo qual é o nosso objetivo e as as nossas ideias para podermos chegar ao jogo e implementá-las da melhor maneira», acrescentou.

A França marcou apenas quatro golos até ao momento, tendo beneficiado de um penálti e de dois autogolos. «Acho que isso não tem muito a ver, marcaram três golos e estão nesta fase como nós estamos. Nós marcámos uma boa quantidade de golos, mas acho que a França é uma equipa que podemos esperar tudo. Tem bons jogadores, tem jogadores que jogam nas melhores equipas da Europa e vamos estar preparados para isso», referiu ainda.

O Portugal-França joga-se esta sexta-feira, às 20h00, em Hamburgo.