Depois do apuramento para os quartos de final, Portugal vai defrontar a França, na próxima sexta-feira, em Hamburgo. Ainda na 'ressaca' do duelo com a Eslovénia, Roberto Martínez antecipou o duelo com os franceses.



«Fisicamente todos os jogadores estão preparados para jogar e ajudar a equipa. Todos tiveram minutos na fase de grupos. É o que pretendemos. Não queremos ter folgas. O foco é a França, uma seleção histórica para Portugal que teve um momento-chave em 2016. Espanha-Alemanha, Portugal-França, Inglaterra-Suíça, são bons jogos para o torneio. Três dias são suficientes para estarmos preparados», referiu, na sala de imprensa da Arena Frankfurt.



Questionado sobre se o jogo gaulês beneficiaria a forma de jogar de Portugal, o espanhol falou sobre o que se passou esta noite frente aos eslovenos.



«Podemos debater estilos. Há uma equipa que tem bola e outra que defende. O importante é a execução. A Eslovénia executou o seu plano muito bem, mas acho que fizemos um bom jogo de ataque. A relva estava lenta e era difícil. Ainda assim, tivemos 20 ataques, 11 cantos e falhámos um penálti. Portugal não marcou, mas fez um bom jogo. Estávamos preparados para sofrer. Não fizemos um mau jogo. Os jogos são mais complicados, vimos a Inglaterra contra a Eslováquia. A França é muito boa defensivamente e tem jogadores de qualidade no ataque. Precisamos de capacidade para defender o nosso último terço», realçou.