Não é só na equipa principal e na equipa B que a direção de André Villas-Boas está a promover mudanças. A estrutura portista também vai fazer uma restruturação noutros escalões da formação e, esta quarta-feira, Ricardo Costa anunciou que está de saída do clube, após três anos.

O antigo internacional português começou por ser adjunto dos sub-19 em 2021/22, passando a comandar a equipa de sub-17 nas temporadas seguintes.

«A todos os que fazem parte desta grande família do Futebol Clube do Porto: obrigado de coração. Não é um adeus, mas um até já. Continuarei a apoiar este clube e a acompanhar cada passo do vosso percurso. Agradeço ao staff, jogadores e a todas as pessoas que estiveram ao meu lado e contribuíram para este caminho. Juntos, somos mais fortes. Força, Porto!», começou por escrever o antigo defesa-central na mensagem de despedida, publicada na rede social Instagram.

«Neste momento de despedida, olho para trás com um sentimento de profundo orgulho e gratidão. Cada treino, cada jogo, cada vitória e cada desafio superado fez parte de uma jornada incrível que guardarei para sempre no meu coração. Vocês ensinaram-me o verdadeiro significado de espírito de equipa, dedicação e paixão pelo futebol», prosseguiu.

«Levo comigo memórias inesquecíveis e um carinho imenso por todos. A força e união deste clube são inigualáveis, e sei que continuaremos a conquistar grandes feitos. Aos adeptos, o meu sincero agradecimento pelo apoio incansável e pelo amor incondicional. Vocês são a alma do nosso clube. Até breve, meus Dragões. Continuem a lutar e a brilhar, porque o mundo é nosso. Somos Porto!», concluiu.

Campeão europeu enquanto jogador do FC Porto, Ricardo Costa alinhou nos dragões entre 1999 e 2007. Como treinador, nestas duas temporadas ao serviço dos sub-17 terminou em terceiro lugar no campeonato.