O FC Porto acaba de anunciar a contratação de Kaio Henrique, lateral brasileiro de 18 anos, que vai integrar a equipa B e que assinou um contrato válido até 2029.

Natural de São Paulo, o defesa esquerdino fez a formação no Corinthians, clube que representou desde os 9 anos. Apontado como uma das grandes promessas do Timão, Kaio Henrique foi determinante na conquista do Paulistão, em 2023, ao marcar o livre que levou o jogo para as grandes penalidades.

Já este ano, ao serviço da equipa de sub-20 do Cortinthians, esteve em destaque no Brasileirão da categoria, bem como na conquista da Copinha.

Ao lado de Jorge Costa, o jovem lateral fez as primeiras declarações às plataformas do FC Porto. «Estou muito feliz. Quero agradecer a Deus e à minha família por estar comigo. Estou no maior clube de Portugal e espero conquistar muitos títulos. Espero ajudar muito o clube e que corra tudo bem», referiu.

O lateral diz que tem como grande referência Alex Sandro e vai tentar «seguir as pisadas dele». «Sou um jogador muito bom nos duelos defensivos, tenho capacidade para bater bolas paradas e gosto de chutar de longe. Podem esperar muita raça e vontade de mim. Vou dar o meu máximo», acrescentou.

Henrique Kaio é o primeiro reforço para a equipa B, mas espera uma adaptação fácil, até porque já há outros brasileiros no plantel. «Vai ajudar-me muito. Espero dar-me bem com eles e que eles me ajudem muito. Ainda não falei com ninguém, mas estou ansioso e espero fazer novos amigos aqui. Quero crescer neste clube, adaptar-me bem e depois procurar o meu espaço e conquistar títulos», referiu ainda.

O livre de Kaio Henrique no Paulistão: