Rodrigo Mora encantou no Euro sub-17 e conquistou um lugar na pré-época da equipa principal do FC Porto. O médio ofensivo é o mais novo do grupo de trabalho, mas tem gostado da intensidade de Vítor Bruno.

«Têm sido dias muito intensos, mas o plantel recebeu-me muito bem, a mim e a todos os jovens que foram integrados. Têm sido dias muito intensos e muito bons», confessou Mora aos canais de comunicação dos azuis e brancos.

«Os treinos são à Porto, sempre muito intensos e em que todos dão tudo de si», acrescentou.

O jovem futebolista assumiu que quer «fazer uma grande época no FC Porto» e diz que encontrou um «grupo incrível» na equipa principal. «Uma grande diferença é o número de câmaras, são muito mais do que as que tinha na equipa B. É algo a que me vou habituar, de certeza.»