O FC Porto arrancou a pré-época esta segunda-feira e revelou muitos pormenores do primeiro dia de trabalho. Numa das fotografias publicadas pelos dragões nas redes sociais, que dá conta da presença da direção no balneário do Olival, é possível ver a frase que inspira o plantel.

«Uma equipa campeã constrói-se no trabalho diário! Na paixão, exigência, ambição e superação. Seremos imbatíveis», estava projetado numa televisão do balneário.

Esta frase, recorde-se, foi dita por Vítor Bruno, a 7 de junho, durante da apresentação como novo treinador do FC Porto.