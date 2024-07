André Villas-Boas esteve, na manhã desta terça-feira, na Câmara Municipal do Porto, com Rui Moreira. À margem desse encontro, o presidente do FC Porto comentou o arranque da pré-época do FC Porto, na segunda-feira, no Olival.

«Trouxe boas memórias, qualquer visita ao Olival e a proximidade da relva traz memórias dos anos como treinador, sobretudo do FC Porto. Gostei bastante da intensidade elevada, dentro de uma liderança vincada e forte [de Vítor Bruno]. Ficamos agradados.»

«No FC Porto contam os troféus e as vitórias, pelo que o Vítor Bruno terá todo o apoio para poder alcançar esses objetivos.»