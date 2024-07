André Villas-Boas falou esta terça-feira com os jornalistas, à margem de uma receção na Câmara Municipal do Porto, tendo aproveitado a ocasião para comentar a atualidade do homem do momento: Diogo Costa, claro.

«Em primeiro lugar, quero parabenizar a Seleção Nacional pelo seu feito de ontem, que tanto nos alegrou e dignificou. Esperamos que nos leve até à vitória final neste Europeu», começou por dizer.

«Relativamente à exibição do Diogo, é de louvar. Eu ontem fui, tal como vocês também devem ter sido, enchido de mensagens do novo São Diogo de Portugal. Ontem brilhou durante todo o jogo e nos penáltis. É um dos maiores ativos do FC Porto e não temos interesse nenhum em ver-nos livre do mesmo. Queremos que continue a dignificar as cores do FC Porto e penso que que assim será.»

Questionado sobre Francisco Conceição, o presidente do FC Porto não teve o mesmo discurso e recordou que o clube está obrigado a fazer receitas para enfrentar o fair-play financeiro da UEFA.

«Ficamos contentes com a exibição e esperamos que elas se prolonguem até ao final do Europeu. Repare, nós estamos obrigados, como vocês sabem, a fazer algumas mais-valias por conta do próprio regulamento da UEFA e teremos de estar ativos no mercado de ambas as formas, tanto nas compras como nas vendas», referiu.

«No entanto, temos plena consciência do valor de cada um dos nossos ativos e será sempre considerado esse valor quando formos abordados por algum clube. Até agora não fomos.»