Coincidência ou não, ontem, decidi ver o Senhor dos Anéis depois de jantar. É algo que não acontece de forma recorrente, confesso. Na verdade, foi só a terceira vez que o vi este ano.

Para quem está familiarizado com o tema - em A Irmandade do Anel - o feiticeiro Gandalf tem um encontro fatídico e emocionante com um demónio chamado Balrog. Os dois defrontam-se dando origem a uma das cenas mais emblemáticas da triologia. Nessa cena, Gandalf, o cinzento, (alerta spoiler) não permite que o demónio alcance os seus companheiros de viagem, lançando um feitiço sobre a ponte que desaba aquando da entrada da criatura. Esse feitiço é acompanhado com um grito:.

«Tu não passarás!»

Ora, depois de ver o resumo do jogo e de ler algumas opiniões, fiquei com a sensação de que a nossa seleção tem, na exibição de Diogo Costa, a personificação desta cena acima descrita.

Antes dos penáltis, ao fazer uma defesa monstruosa frente a frente com um dos melhores pontas de lança da Europa (Benjamin Sesko), conseguiu manter vivo o sonho dos Apaixonados - não vou sequer comentar este nome por vergonha alheia.

De seguida, não se conseguindo desatar o nó que tínhamos diante de nós, o jogo foi para penáltis. Perante mais um momento impróprio para cardíacos - Portugal não seria Portugal se não nos proporcionasse momentos destes - , presenciámos o zénite da exibição do nosso feiticeiro. Diogo Costa disse «Tu não passarás» ao defender três penáltis seguidos, abrindo caminho para a passagem de Portugal aos quartos de final.

Não me recordo de ter havido algum guarda redes que tenha defendido os três primeiros penáltis. É um feito brilhante e revelador de todo o talento do Diogo. Foi, sem dúvida, a sua melhor exibição pela seleção.

Dito isto e esperando pelo jogo com a França, será pedir muito que repita esta exibição?