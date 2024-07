O central português Rúben Dias recorreu na manhã desta terça-feira às redes sociais, a partir de Marienfeld, para deixar um agradecimento especial ao guarda-redes Diogo Costa após o apuramento de Portugal para os quartos de final do Euro 2024.

«Sai pequeno-almoço, almoço e jantar para o Diogo Costa», pode ler-se, na mensagem do defesa luso do Manchester City, na rede social Instagram.

«Entrega total de todos até ao fim. Em frente, portugueses! Está uma energia especial no ar…», escreveu Rúben Dias, de 27 anos.

Rúben Dias foi titular e fez os 120 minutos na vitória de Portugal ante a Eslovénia, nos oitavos de final, só alcançada no desempate por grandes penalidades (3-0), após o empate sem golos no final do tempo regulamentar e do prolongamento.

Em Frankfurt, após 120 minutos sem golos, o guarda-redes Diogo Costa, jogador do FC Porto, parou os pontapés de Josip Ilicic, Jure Balkovec e Benjamin Verbic. Cristiano Ronaldo (que vira Jan Oblak defender-lhe um penálti no prolongamento), Bruno Fernandes e Bernardo Silva marcaram para Portugal e nem foram necessários os dois últimos penáltis de cada equipa.

Com este registo, Diogo Costa fez história em Europeus, ao tornar-se o primeiro a defender três penáltis num desempate desta natureza na competição.