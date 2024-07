Diogo Costa foi decisivo na vitória da Seleção Nacional desta noite, diante da Eslovénia, nos oitavos de final do Euro 2024.

O jogador do FC Porto defendeu os três penáltis dos eslovenos no desempate através das grandes penalidades e tornou-se no primeiro guarda-redes a defender três penáltis num desempate desta natureza em Europeus.

Além disso, Diogo Costa é também o primeiro guardião a não conceder qualquer golo num desempate por penáltis em Campeonatos da Europa.

3 - Portugal’s Diogo Costa is the first goalkeeper to save three penalties in a UEFA European Championship penalty shootout and also the first to concede zero goals in a Euro shootout. Hero. #EURO2024 pic.twitter.com/zmpz90m7Sw