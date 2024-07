Erik Ten Hag renovou contrato com o Manchester United, confirmando-se aquilo que já vinha a ser falado há algumas semanas.

O novo contrato assinado pelo treinador neerlandês é válido até ao verão de 2026.

«Estou muito satisfeito por ter chegado a um acordo com o clube para continuarmos juntos. Os últimos dois anos estão orgulhosamente refletidos em dois troféus e muitos exemplos de evolução de onde estávamos quando cheguei. Mas há ainda muito trabalho a fazer para atingir o nível esperado no Manchester United, que é lutar por títulos em Inglaterra e na Europa», disse Ten Hag, citado no site da equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O Manchester United terminou a última edição da Premier League no oitavo lugar, a pior classificação do clube desde que o campeonato foi rebatizado com esse nome, em 1992. Ainda assim, a vitória na Taça de Inglaterra terá contribuído para a permanência de Ten Hag no cargo que ocupa desde o arranque da época 2022/23.