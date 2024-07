Bruno Coelho terminou a sua segunda passagem pelo futsal do Benfica.

O clube anunciou, na manhã desta quinta-feira, a saída do internacional português de 36 anos, que representou os encarnados nas duas últimas épocas, já depois de ter jogado outras nove temporadas no clube, de 2011 a 2020.

Nesta segunda passagem pelo Benfica, Bruno Coelho venceu uma Supertaça (2023), uma Taça de Portugal (2022/23) e uma Taça da Liga (2022/23). No total, pelo clube, venceu três campeonatos, cinco Supertaças, quatro Taças de Portugal e quatro Taças da Liga.

Campeão europeu em 2018 e 2022 por Portugal, além de campeão do mundo pela seleção em 2021 e vencedor da Finalíssima intercontinental em 2022, Bruno Coelho representou o FF Napoli de Itália em 2021/22 e o ACCS Futsal de França em 2020/21. Antes do Benfica, começou no Vila Verde e passou ainda por Vitória Olivais e Belenenses.

Na quarta-feira, o Benfica já tinha confirmado a saída de Rocha. Martim Figueira, André Sousa, Gonçalo Sobral e Bruno Cintra também já tinham sido saídas confirmadas.