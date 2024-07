Das lágrimas de Cristiano Ronaldo após o penálti defendido por Jan Oblak no prolongamento à euforia portuguesa com o apuramento no desempate por grandes penalidades. Diogo Costa foi o herói luso na qualificação para os quartos de final do Euro 2024 com três penáltis defendidos na decisão final, entre os remates certeiros de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Lá fora, de Espanha até à Alemanha, da Eslovénia ao Brasil, foi assim que a imprensa desportiva viu o triunfo da Seleção portuguesa, que defronta agora a França nos quartos de final (6.ª feira, 20h00).

As (Espanha): «Chora de alegria, Cristiano!»

«Portugal elimina a Eslovénia nos penáltis com o craque como protagonista pelos seus erros. Oblak parou-lhe um penálti no prolongamento. Diogo Costa defendeu três no desempate. Num jogo para recordar, numa noite que nem Cristiano Ronaldo nem a Eslovénia esquecerão, face à gigantesca emoção que o futebol suscita, a vida deu mais uma oportunidade a um dos melhores jogadores de sempre, o Cristiano que foi mais humilde do que estrela, mais abatido do que inteiro. A culpa é de Diogo Costa, que deteve três penáltis, nuns oitavos espetaculares.»

Bild (Alemanha): «Triunfo de Ronaldo após drama choroso»

«Os eslovenos falharam nos três primeiros remates devido ao guarda-redes português Diogo Costa, que se torna um herói e garante um final feliz ao drama de Ronaldo. O duelo de estrelas entre Ronaldo e Mbappé aguarda-se agora nos quartos de final.»

Delo (Eslovénia): «Parados por um inesperado herói português»

«Os eslovenos foram parados a caminho do paraíso por um inesperado herói português. Numa atuação inesquecível nos oitavos de final, a nossa seleção atormentou o favorito, mas acabou por perder.

Gazzetta dello Sport (Itália): «O herói de Portugal é Diogo Costa»

«Das lágrimas aos sorrisos. Com extrema dificuldade, Portugal apurou-se para os quartos de final, ao vencer nos penáltis (3-0) uma Eslovénia que, durante 120 minutos, ergueu um muro intransponível, graças a um super Jan Oblak.»

Globo Esporte (Brasil): «Herói improvável»

«Num jogo dramático, Portugal qualificou-se nos penáltis para os quartos de final do Euro 2024. Após o empate 0-0, a seleção portuguesa bateu a Eslovénia nos penáltis, com brilho do guarda-redes Diogo Costa, que defendeu as três primeiras cobranças adversárias e deu a vitória a Portugal.»

L’Équipe (França): «Lágrimas de tristeza deram lugar a lágrimas de alegria»

«Extremamente afetado pelo penálti perdido no prolongamento, Cristiano Ronaldo voltou a sorrir meia hora depois, após a qualificação dos portugueses, que proporcionam uma reedição da final do Euro 2016. Portugal, adversário dos “bleus”, ainda não corre a todo o vapor. Bem equipado em todos os lugares, mas dificilmente arrojado até agora, Portugal deve intensificar o seu jogo contra os “bleus”.»

Marca (Espanha): «Diogo Costa salva a “vida” a Cristiano»

«No desempate por penáltis, Diogo Costa demonstrou que é especialista e, com as defesas a Ilicic, Balkovec e Verbic colocou os portugueses nos quartos. Cristiano não falhou o do desempate e pediu desculpa aos adeptos pela falha anterior.»

Mundo Deportivo (Espanha): «Diogo Costa leva Portugal aos quartos»

«Diogo Costa leva Portugal aos quartos, depois de parar três penáltis no desempate. O guarda-redes do FC Porto eclipsou, no final, um imenso Oblak, que no prolongamento manteve o sonho da Eslovénia ao defender um castigo máximo a Cristiano Ronaldo.»

Sport (Espanha): «Diogo Costa, o “salvador” de Cristiano Ronaldo»

«O guarda-redes português teve uma atuação histórica ante a Eslovénia, com uma “masterclass” no desempate por penáltis. Portugal estará nos quartos de final do Europeu depois de suar sangue e suor contra uma Eslovénia combativa, que deixou tudo em campo e que acabou por cair nos penáltis. Jan Oblak desesperou Cristiano Ronaldo até tal ponto que este começou a chorar. Porém, tal como Eder em 2016, Diogo Costa veio em socorro do craque português para prolongar o seu último Euro aos 39 anos.»

Sky Sports (Inglaterra): «Ronaldo choroso aliviado com vitória nos penáltis»

«As lágrimas de Cristiano Ronaldo transformaram-se em alegria, com Portugal a vencer a Eslovénia para alcançar os quartos de final do Euro 2024, apesar do seu penálti falhado no prolongamento.»