Um texto do Jonathan Wilson, que esteve no Arena de Frankfurt a acompanhar o jogo de Portugal frente à Eslovénia, está esta terça-feira a ser muito partilhado nas redes sociais, muito pelas críticas objetivas e frontais que o jornalista do The Guardian faz à Seleção Nacional.

«O espetáculo de Ronaldo é imparável e reduz os outros jogadores a atores secundários», titula o artigo, adiantando depois que «neste mundo de adoração de celebridades, ganhar partidas de futebol é uma preocupação secundária». «É tudo sobre Ronaldo», frisa.

Jonathan Wilson escreve depois que «algum dia haverá um jogo de Portugal que não seja sobre Ronaldo – mas não aqui, não agora».

«Não foi apenas o penálti que Jan Oblak defendeu no prolongamento, e que o deixou em lágrimas. Ele, pelo menos, compensou-o no desempate por grandes penalidades. Mas tudo é sobre Ronaldo. O futebol português tornou-se o grande psicodrama do envelhecimento dele», adianta, já depois de ter referido que «há um fascínio sempre que as lendas desaparecem, observar como elas se enfurecem contra a diminuição de seus próprios poderes».

O artigo do The Guardian faz depois um relato do que foi a exibição de Cristiano Ronaldo, sublinhando que é um jogador em fora de forma e cuja magnitude da sua presença causa desequilíbrios na equipa.

«Questionamo-nos se as hordas de talentosos jogadores do ataque de Portugal se importam em ser atores secundários no show de Ronaldo. E questionamo-nos sobre a sabedoria de levar uma equipa imensamente talentosa para o Mundial ou para este Europeu para tratá-la essencialmente como uma tournée de despedida. Oportunidades de ganhar grandes troféus, oportunidades reais, surgem muito raramente e sacrificá-las diante do ego de uma estrela em declínio, não importa o quão grande ele já foi, parece indefensável.»