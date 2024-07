Um vídeo captado pelo jornal Marca mostra, mais uma vez, a loucura que significa a presença de Cristiano Ronaldo no Euro 2024. No final do apuramento de Portugal, uma multidão com centenas de pessoas ficou no exterior do Arena de Frankfurt à espera de ver Cristiano Ronaldo.

Pelo meio, os adeptos (muitos dos quais com a camisola do capitão da Seleção Nacional) gritaram o nome de Cristiano Ronaldo e insultaram Lionel Messi. A pressão em cima do portão por onde ia sair o autocarro de Portugal foi tanta, aliás, que obrigou a uma intervenção musculada dos stewards.

Quando a comitiva de Portugal saiu finalmente do estádio, foi a loucura para estes adeptos. Sobretudo porque foi possível ver Cristiano Ronaldo pela janela do autocarro, ele que até sorriu e acenou à multidão.