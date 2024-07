A Federação Alemã de Futebol (DFB) foi multada pela UEFA, enquanto organizadora do Euro 2024, em 20.000 euros, devido às invasões de campo nos jogos de Portugal com Chéquia e Turquia.

Os jogos foram interrompidos diversas vezes, porque alguns adeptos invadiram o relvado para tirar fotografias com Cristiano Ronaldo.

Os incidentes de segurança no relvado no jogo com a Chéquia resultaram numa coima de 5 mil euros para a DFB. Já os episódios no jogo com a Turquia, valeram uma multa de 15 mil euros.

De referir ainda que as federações turca e georgiana foram multadas, com 25.000 e 30.000 euros, respetivamente, por altercações entre adeptos das duas seleções.

Já Portugal, terá de pagar uma multa de 5.250 euros, dos quais 1.500 pelo uso de artefactos pirotécnicos dos adeptos no jogo com a Turquia, e 3.750 pelo arremesso de objetos no embate frente à Geórgia.