A UEFA anunciou este domingo que vai reforçar as medidas de segurança para impedir invasões de campo por parte dos adeptos, no Euro 2024.

Esta decisão surge um dia depois do jogo entre a Turquia e Portugal (0-3), que teve diversas pessoas a entrar no relvado, em Dortmund, na tentativa de tirar uma fotografia com Cristiano Ronaldo. Uma delas tornou-se viral, precisamente a primeira de todas, quando uma criança conseguiu chegar até ao capitão da Seleção Nacional e tirou uma «selfie».

«Vão ser implementadas medidas de segurança adicionais nos estádios para melhor atender às exigências do torneio e prevenir tais incidentes. Qualquer incursão no campo constitui uma violação das regras do estádio e resultará na expulsão do mesmo, na proibição de assistir aos restantes jogos do torneio e na apresentação de uma queixa criminal formal por invasão», recorda o organismo, em comunicado.

Recordar que além deste Campeonato da Europa, os casos de invasões de campo têm sido recorrentes, sendo que o mais mediático aconteceu na final da Liga dos Campeões, quando um conhecido youtuber ofereceu dinheiro a quem entrasse no recinto, durante o jogo entre o Real Madrid e o Dortmund.