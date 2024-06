O Barcelona anunciou a saída de João Félix e João Cancelo.

Numa publicação nas redes sociais, o clube catalão despediu-se dos dois internacionais portugueses, anunciando que ambos não irão continuar no clube.

«Muito obrigado», refere o Barça nas mensagens dirigidas ao avançado de 24 anos e ao lateral de 30 anos que na última temporada estiveram cedidos pelo Atlético de Madrid e pelo Manchester City, respetivamente.

Félix fez 10 golos e seis assistências em 44 jogos na última época ao serviço dos catalães. Já Cancelo fez quatro golos e cinco assistências em 42 jogos.

Além dos portugueses, o Barcelona anunciou este domingo também a saída do defesa espanhol Marcos Alonso.

