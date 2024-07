Individualmente, Cristiano Ronaldo teve uma noite infeliz no Portugal-Eslovénia. O capitão falhou uma grande penalidade no prolongamento e não exibiu a eficácia de outras noites. Ainda assim, o avançado mereceu elogios de Roberto Martínez após o jogo que acabou com a qualificação da Seleção para os quartos de final do Euro 2024.



«O Ronaldo é um exemplo constante. É o único jogador que disputou seis Europeus e tem o desejo, a vontade e a responsabilidade de um jovem. Essas emoções são incríveis de alguém que já ganhou tudo. Agradeço por ele ser como é. Ele é alguém que, depois de falhar um penálti, foi o primeiro a bater. Sabia que ele tinha de ser o primeiro. Ele mostrou-nos o caminho e estamos muito orgulhosos. Deu-nos uma lição. Há momentos duros no futebol, mas a forma como o Ronaldo reagiu... estamos muito orgulhosos», referiu, na sala de imprensa da Arena Frankfurt.



Lembre-se que ao quarto jogo, Cristiano Ronaldo ainda procura o primeiro golo nesta edição do Campeonato da Europa. O próximo jogo de Portugal é contra a França, na próxima sexta-feira, em Hamburgo.